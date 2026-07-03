У Кишиневі зросла кількість постраждалих від сальмонельозу в елітному готелі

Національне агентство з питань охорони здоров’я Молдови (ANSP) повідомило, що кількість постраждалих внаслідок спалаху харчового отруєння під час заходу в готелі Radisson Blu Leogrand у Кишиневі зросла до 59 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ZDG.

"З загальної кількості постраждалих 20 пацієнтів потребували госпіталізації, і наразі вісім із них залишаються в лікарні для отримання медичної допомоги. Водночас за результатами лабораторних досліджень, проведених на сьогодні, у 13 учасників було виявлено бактерії сальмонели", – повідомляє ANSP.

Фахівці ANSP продовжують проводити епідеміологічне розслідування з метою з’ясування всіх обставин спалаху та точного визначення джерела зараження.

"Результати аналізів зразків, взятих у персоналу, який брав участь у приготуванні та подачі страв, є негативними. Водночас зразки використаних харчових продуктів, результати санітарно-гігієнічних досліджень, а також решта зібраних біологічних зразків все ще перебувають на стадії дослідження", – йдеться в заяві.

ANSP також заявляє, що постійно стежить за розвитком ситуації та повідомляє, що епідеміологічне розслідування триває.

30 червня тринадцять осіб були госпіталізовані до Клінічної інфекційної лікарні імені Томи Чорби з діагнозом "сальмонельоз" після відвідування заходу, що відбувся в готелі Radisson Blu Leogrand – одному з найдорожчих готелів у Кишиневі. Цю інформацію на той час підтвердили представники лікарні та одна з госпіталізованих осіб.

За медичною допомогою зверталися і кілька співробітників МЗС Молдови.

У 2024 році сальмонельоз став причиною нездужання понад 100 людей на морському курорті у Польщі.

У Франції в грудні 2023 року понад 700 співробітників Airbus Atlantic занедужали після корпоративної вечері перед різдвяними святами.