Укр Рус Eng

В елітному готелі Кишинева стався спалах сальмонельозу, є постраждалі серед співробітників МЗС

Новини — Середа, 1 липня 2026, 10:55 — Марія Ємець

Вже у 12 людей, які занедужали після проживання або участі у заходах в кишинівському готелі Radisson Blu Leogrand, підтвердили сальмонельоз; за медичною допомогою зверталися і кілька співробітників МЗС Молдови. 

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда". 

У Молдові 26 людей госпіталізували з підозрою на сальмонельоз після участі у заходах в готелі Radisson Blu Leogrand. На цей час діагноз підтвердився у 12 осіб. Серед постраждалих – люди, які зупинилися в готелі, та гості заходів, які там проводилися. 

В МЗС Молдови підтвердили, що кілька їхніх співробітників були учасниками заходів у Radisson Blu Leogrand і теж змушені були звернутися за допомогою. Речниця відомства у першому коментарі зазначила, що міністр закордонних справ Міхай Попшой не був там присутній. 

Проте згодом посольство Ізраїлю, яке організовувало прийом з фуршетом у готелі, опублікувало фото із заходу; на знімках був Попшой. 

На подальші запитання Newsmaker в МЗС виправилися та підтвердили, що міністр був присутній, але не брав їжу і почувається добре.

У зв’язку зі спалахом створили міжвідомчу групу; експерти встановлюють можливе джерело зараження і контактних осіб хворих. 

У 2024 році сальмонельоз став причиною нездужання понад 100 людей на морському курорті у Польщі. 

У Франції в грудні 2023 року понад 700 співробітників Airbus Atlantic занедужали після корпоративної вечері перед різдвяними святами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова інциденти
Реклама: