В елітному готелі Кишинева стався спалах сальмонельозу, є постраждалі серед співробітників МЗС

Вже у 12 людей, які занедужали після проживання або участі у заходах в кишинівському готелі Radisson Blu Leogrand, підтвердили сальмонельоз; за медичною допомогою зверталися і кілька співробітників МЗС Молдови.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Молдові 26 людей госпіталізували з підозрою на сальмонельоз після участі у заходах в готелі Radisson Blu Leogrand. На цей час діагноз підтвердився у 12 осіб. Серед постраждалих – люди, які зупинилися в готелі, та гості заходів, які там проводилися.

В МЗС Молдови підтвердили, що кілька їхніх співробітників були учасниками заходів у Radisson Blu Leogrand і теж змушені були звернутися за допомогою. Речниця відомства у першому коментарі зазначила, що міністр закордонних справ Міхай Попшой не був там присутній.

Проте згодом посольство Ізраїлю, яке організовувало прийом з фуршетом у готелі, опублікувало фото із заходу; на знімках був Попшой.

На подальші запитання Newsmaker в МЗС виправилися та підтвердили, що міністр був присутній, але не брав їжу і почувається добре.

У зв’язку зі спалахом створили міжвідомчу групу; експерти встановлюють можливе джерело зараження і контактних осіб хворих.

У 2024 році сальмонельоз став причиною нездужання понад 100 людей на морському курорті у Польщі.

У Франції в грудні 2023 року понад 700 співробітників Airbus Atlantic занедужали після корпоративної вечері перед різдвяними святами.