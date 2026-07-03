В Кишиневе возросло число пострадавших от сальмонеллеза в элитном отеле

Национальное агентство по вопросам здравоохранения Молдовы (ANSP) сообщило, что число пострадавших в результате вспышки пищевого отравления во время мероприятия в отеле Radisson Blu Leogrand в Кишиневе возросло до 59 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ZDG.

"Из общего числа пострадавших 20 пациентов нуждались в госпитализации, и в настоящее время восемь из них остаются в больнице для получения медицинской помощи. При этом по результатам лабораторных исследований, проведенных на сегодняшний день, у 13 участников были обнаружены бактерии сальмонеллы", – сообщает ANSP.

Специалисты ANSP продолжают проводить эпидемиологическое расследование с целью выяснения всех обстоятельств вспышки и точного определения источника заражения.

"Результаты анализов проб, взятых у персонала, участвовавшего в приготовлении и подаче блюд, оказались отрицательными. В то же время образцы использованных пищевых продуктов, результаты санитарно-гигиенических исследований, а также остальные собранные биологические образцы все еще находятся на стадии исследования", – говорится в заявлении.

ANSP также заявляет, что постоянно следит за развитием ситуации и сообщает, что эпидемиологическое расследование продолжается.

30 июня тринадцать человек были госпитализированы в Клиническую инфекционную больницу имени Томы Чорбы с диагнозом "сальмонеллез" после посещения мероприятия, состоявшегося в отеле Radisson Blu Leogrand – одном из самых дорогих отелей в Кишиневе. Эту информацию на тот момент подтвердили представители больницы и один из госпитализированных.

За медицинской помощью обратились и несколько сотрудников МИД Молдовы.

В 2024 году сальмонеллез стал причиной недомогания более 100 человек на морском курорте в Польше.

Во Франции в декабре 2023 года более 700 сотрудников Airbus Atlantic заболели после корпоративного ужина перед рождественскими праздниками.