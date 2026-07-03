Офіс генпрокурора ініціює створення міжнародної слідчої групи щодо замаху в Монако

Офіс Генерального прокурора ініціює створення міжнародної слідчої групи для розслідування замаху на умисне вбивство у Монако бізнесмена Вадима Єрмолаєва і його близьких.

Про це в Офісі Генпрокурора повідомили 3 липня, пише "Європейська правда".

Створення міжнародної слідчої групи дозволить ефективніше координувати розслідування, встановити всіх причетних до злочину та забезпечити їх притягнення до відповідальності.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора 1 липня було розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство трьох осіб, серед яких дитина, у Монако.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Відомості до ЄРДР внесено за ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 11 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб, на замовлення.

Нагадаємо, Інтерпол 3 липня опублікував інформацію про розшук 39-річної громадянки України Анастасії Березовської як підозрюваної у встановленні вибухівки, внаслідок якої у Монако отримали тяжкі поранення підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв і його близькі.

Згодом стало відомо, що її помітили у Франкфурті вже після подій у Монако. ЗМІ перед тим писали з посиланням на свої джерела, що жінка проживає у Німеччині та що вона, ймовірно, вирушила туди орендованим автомобілем через Італію.

Раніше неофіційно повідомляли, що слідство в Монако допускає причетність Служби безпеки України до вибуху.

Єрмолаєв був одним із фігурантів розслідування "УП" "Батальйон Монако" про українських бізнесменів, політиків та олігархів, які під час повномасштабної війни оселилися на Лазуровому узбережжі.