Офис генпрокурора инициирует создание международной следственной группы по делу о покушении в Монако

Офис генерального прокурора инициирует создание международной следственной группы для расследования покушения на умышленное убийство в Монако бизнесмена Вадима Ермолаева и его близких.

Об этом в Офисе генерального прокурора сообщили 3 июля, пишет "Европейская правда".

Создание международной следственной группы позволит более эффективно координировать расследование, установить всех причастных к преступлению и обеспечить их привлечение к ответственности.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора 1 июля было возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство трех человек, среди которых ребенок, в Монако.

Досудебное расследование проводит Главное следственное управление Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 15, пп. 1, 5, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно: завершенное покушение на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, по заказу.

Напомним, 3 июля Интерпол опубликовал информацию о розыске 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской как подозреваемой в установке взрывчатки, в результате чего в Монако получили тяжкие ранения подпадающий под санкции украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его близкие.

Впоследствии стало известно, что её заметили во Франкфурте уже после событий в Монако. СМИ ранее писали со ссылкой на свои источники, что женщина проживает в Германии и что она, вероятно, отправилась туда на арендованном автомобиле через Италию.

Ранее неофициально сообщалось, что следствие в Монако допускает причастность Службы безопасности Украины к взрыву.

Ермолаев был одним из фигурантов расследования "УП" "Батальон Монако" об украинских бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время полномасштабной войны поселились на Лазурном побережье.