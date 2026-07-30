Во Франции задержали двух человек по подозрению в поджоге

Во Франции правоохранительные органы задержали двух человек по подозрению в поджоге на фоне масштабного пожара в Жиронде на юго-западе страны.

Об этом сообщил префект региона Новая Аквитания и департамента Жиронда в социальной сети X, передает "Европейская правда".

По данным властей, ночь прошла относительно спокойно, а пожар пока удается удерживать под контролем. Площадь, охваченная огнем, не увеличилась и составляет 42 тысячи гектаров.

В связи с масштабными пожарами местные власти задержали двух человек по подозрению в поджоге.

Пожарные продолжают работы по локализации возгорания, в частности тушат края пожара и отдельные активные очаги. Наибольшее внимание уделяют шести участкам, среди которых район дюн Гран-Крохо – Ле-Порж и территория к югу от озера Лакано.

По прогнозам синоптиков, погодные условия в этот день в целом будут способствовать борьбе с огнем. Утром вдоль побережья возможны кратковременные дожди, в северо-западной части департамента не исключены грозы.

Оранжевый уровень опасности из-за жары был отменен в 6:00 утра 30 июля.

Несмотря на стабилизацию ситуации, ограничения дорожного движения остаются в силе, а все экстренные службы продолжают работать в режиме полной мобилизации.

Накануне сообщалось, что лесные пожары, бушующие в департаменте Жиронда, вынудили власти усилить меры безопасности на стратегически важных оборонных и аэрокосмических объектах в окрестностях Бордо.

Франция уже около недели страдает от беспрецедентных лесных пожаров, которые опустошили десятки тысяч гектаров территории и привели к эвакуации более 200 тысяч человек. Больше всего пострадал департамент Жиронда на юго-западе. Во вторник эвакуацию объявили в новом районе.

По пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не удастся потушить вплоть до осени.