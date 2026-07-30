СМИ: в правительстве Польши считают, что в Люблинском воеводстве могла упасть ракета РФ

В правительстве Польши склоняются к мнению, что ночью в Люблинском воеводстве, в районе поселка Тарнава-Колония, упала российская ракета.

Об этом изданию Wirtualna Polska сообщил источник в правительстве, пишет "Европейская правда".

В настоящее время осмотр объекта продолжается, однако предварительные данные свидетельствуют о падении именно российской ракеты.

"Все указывает на то, что это была российская ракета", – сказал собеседник издания в правительстве, пока саперы продолжают осматривать объект.

Некоторые интернет-аналитики сообщили, что в воздушное пространство Польши могла попасть ракета Х-101. Эта информация не подтверждена.

Между тем канцелярия премьер-министра Польши сообщила, что запланированный ранее на четверг до полудня визит Дональда Туска в Нижнесилезское воеводство был отменен.

Оперативное командование Вооружённых сил Польши сообщило утром 30 июля, что ночью, на фоне российской воздушной атаки на Украину, неопознанный объект залетел в воздушное пространство страны и впоследствии исчез с радаров.

Местные жители Люблинского воеводства сообщали о взрывах и кратере в поле, а в самом воеводстве, на востоке Польши, раздавались сигналы воздушной тревоги.

Полиция подтвердила, что на месте падения неизвестного объекта найдены обломки.