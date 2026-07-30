Опрос: партия Моравецкого может получить поддержку почти трети поляков

Почти треть поляков готова рассмотреть возможность проголосовать за новую политическую партию под руководством бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research, проведенного по заказу Onet, пишет "Европейская правда".

Опрос показывает, что 32,9% респондентов заявили, что рассмотрели бы возможность поддержать такую политическую силу. В то же время 50,2% опрошенных ответили, что не проголосовали бы за партию Моравецкого, а еще 16,9% не смогли определиться.

Также опрос показал, что потенциальная партия могла бы привлечь сторонников из разных политических лагерей. Среди тех, кто готов поддержать новый проект, 14% в настоящее время больше склоняются к PiS, 7,1% – к партии "Конфедерация", 7,4% – к нынешней правящей коалиции, а ещё 4,5% пока поддерживают другие политические силы.

Наибольшую готовность поддержать возможную партию Моравецкого продемонстрировали молодые поляки в возрасте до 24 лет – 45,3% из них допускают возможность проголосовать за неё. Меньше всего сторонников у такой инициативы среди избирателей старше 50 лет, где 57,1% заявили, что не поддержали бы новую политическую силу.

Также опрос выявил гендерные различия. Среди мужчин 38,4% допускают возможность проголосовать за партию Моравецкого, тогда как среди женщин этот показатель составляет 28,4%.

24 июля лидер "ПиС" Ярослав Качиньский объявил, что более 30 членов покинут политическую силу. Среди них и Моравецкий, вокруг которого сформировалась группа изгнанных депутатов.

Накануне Моравецкий объявил о создании новой фракции "Развитие Плюс".

Это стало следствием продолжавшегося несколько месяцев внутрипартийного кризиса, подробности которого изложены в статье: Раскол в пользу Украины: как польская "ПиС" потеряла часть депутатов и что будет дальше.