В Турции задержали ещё одного представителя оппозиции

В Турции полиция задержала главу района Этимешгут в столице Анкаре Эрдаля Бесикчиоглу, представляющего оппозицию, в рамках расследования дела о возможной коррупции.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, правоохранители утром 30 июля провели обыск в здании муниципалитета Этимешгут, после чего главу района задержали. Расследование касается возможного хищения средств в муниципалитете.

Прокуратура начала проверку в марте после выявления якобы нарушений в бухгалтерской документации местных властей.

Задержание Бесикчиоглу стало очередным этапом масштабного правового давления на муниципалитеты, которыми руководят представители главной оппозиционной силы Турции, выступающей противником президента Реджепа Эрдогана.

Также отмечается, что накануне правоохранители задержали главу стамбульского района Ускюдар и ещё пятерых человек по делу о возможных нарушениях, связанных со строительными разрешениями и вводом объектов в эксплуатацию.

Напомним, 24 мая в Анкаре вспыхнули столкновения после того, как власти Турции приказали полиции выселить руководство Республиканской народной партии из их штаб-квартиры.

В июне команда свергнутого лидера главной оппозиционной партии Турции Озгюра Озеля подала в отставку на собрании партии.

В июле Озель заявил, что создаст новую партию, чтобы противостоять президенту Турции.