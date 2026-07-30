В Польше на донаты выкупили первые автобусы, которые после скандала всё же передадут Виннице

Благодаря общенациональной кампании по сбору средств фонд "Sikorki na Ukrainie" приобрел первые 5 автобусов, которые были выведены из транспортного сообщения города Кельце и вскоре отправятся в Винницу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVP.

Это финал громкого дела, которое в течение последних недель вызвало политические эмоции и имело широкий резонанс в Польше.

Фонд приобрел автобусы за более чем 150 тысяч злотых. Он был единственным участником тендера, хотя на продажу было выставлено 20 транспортных средств.

"Нужно учитывать возраст этих автобусов. Они были выпущены в 2009–2010 годах, имеют пробег около миллиона километров и уже сильно изношены", – прокомментировал Дариуш Сальва, заместитель директора Управления городского транспорта в Кельцах.

Средства на приобретение автобусов были собраны в рамках интернет-сбора, который фонд "Sikorki na Ukrainie" начал после того, как передача транспортных средств в виде пожертвования была заблокирована из-за возражений части депутатов города Кельце.

"Сама акция вызвала очень широкий резонанс. Мы хотели показать, что не занимаемся политическими комментариями, а лишь помогаем людям", – подчеркнул Томаш Шидлак, волонтер фонда "Sikorki na Ukrainie".

Сбор средств завершился успехом: удалось собрать более 600 тысяч злотых.

Фонд сообщает, что на следующем аукционе планирует приобрести еще 10 автобусов, которые находятся в наилучшем техническом состоянии. Если не появятся другие желающие, остальные транспортные средства снова будут выставлены на продажу по сниженной цене.

Изначально автобусы должны были быть переданы Виннице бесплатно. Однако от этой идеи отказались власти Кельце и Винницы после критики со стороны части депутатов. Противники пожертвования аргументировали, что это было бы экономически нецелесообразно. Они также указывали на вопросы, связанные с исторической политикой Украины, и призывали Винницу переименовать улицу Бандеры.

Это дело широко комментировалось как в общенациональных СМИ, так и за рубежом.

Мэр города Кельце Агата Войда считает, что жители продемонстрировали солидарность, несмотря на политический спор.