МИД Украины подтвердил: на территорию Польши залетела российская крылатая ракета

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в ночь на 30 июля воздушное пространство Польши нарушила российская ракета.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Ранее польские СМИ писали, что в правительстве Польши склоняются к мнению, что ночью в Люблинском воеводстве, в районе поселка Тарнава-Колония, упала российская ракета.

Сибига заявил, что речь идет о российской крылатой ракете Х-101, которая вторглась на территорию Польши в рамках масштабного удара России по Украине, нарушив воздушное пространство НАТО.

"Это еще одно наглядное подтверждение того, что укрепление противовоздушной обороны Украины сейчас является неотложной задачей и служит гарантией защиты всего евроатлантического сообщества", – подчеркнул украинский министр.

Он отметил, что в целом в эту ночь по Украине было выпущено 74 ракеты – многие из которых баллистические – и сотни беспилотников.

"Террор Путина наглядно демонстрирует, что необходимость усиления противоракетной защиты Украины и всей Европы является неотложной. Каждое решение о дополнительных средствах противовоздушной обороны для Украины теперь должно приниматься без промедления, а все договоренности о дополнительных перехватчиках – выполняться как можно быстрее", – подчеркнул Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что вторжение российской ракеты на территорию Польши также напоминает, что для стран "нет ничего более неотложного, чем противодействие общему, вековому врагу, представляющему прямую угрозу для обоих народов".

"Все остальные разногласия должны быть отложены на время этой жестокой войны. Нашим приоритетом должна быть наша общая безопасность. Украина информирует всех партнеров и международные организации о последствиях этого нападения", – добавил Сибига.

Оперативное командование Вооружённых сил Польши сообщило утром 30 июля, что ночью, на фоне российской воздушной атаки на Украину, неопознанный объект вторгся в воздушное пространство страны и впоследствии исчез с радаров.

Местные жители Люблинского воеводства сообщали о взрывах и кратере в поле, а в самом воеводстве, на востоке Польши, звучали сигналы воздушной тревоги.

Глава польского правительства Дональд Туск сообщил, что созвал координационную группу в связи с нарушением воздушного пространства Польши.