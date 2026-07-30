Греческие пожарные второй день борются с лесными пожарами на Крите

Греческие пожарные второй день подряд борются с масштабными лесными пожарами на острове Крит, где накануне уже эвакуировали людей.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В четверг более 200 пожарных при поддержке десятков пожарных машин и пожарной авиации боролись с двумя очагами лесных пожаров на острове Крит, где были уничтожены сельскохозяйственные культуры и оливковые рощи, а также повреждены склады и несколько домов.

"К сожалению, улучшения нет, и последняя информация свидетельствует о том, что позже в течение дня ветер усилится", – заявил в эфире телеканала SKAI Йоргос Цапакос, заместитель руководителя критского региона по вопросам гражданской защиты.

В среду трое греческих пожарных погибли во время тушения пожара при сильном ветре на Крите и в материковой части страны, ещё двое получили лёгкие травмы.

Двое спасателей погибли, оказавшись в ловушке в своём автомобиле во время пожара на Крите. Ещё один пожарный погиб во время другого пожара в регионе Пелопоннес.

В среду сотни местных жителей и туристов в центре Крита были эвакуированы по морю и по суше, поскольку сильный ветер привел к тому, что пожар вышел из-под контроля вблизи популярных мест отдыха.

Также сообщалось, что в Греции пожарные борются с крупным лесным пожаром, который вышел из-под контроля на острове Парос в Эгейском море.