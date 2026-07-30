Deutsche Bahn впервые за 7 лет вышла в прибыль и установила рекорд по числу пассажиров

Немецкий государственный железнодорожный оператор Deutsche Bahn впервые за семь лет получил прибыль от основной деятельности и перевез рекордное количество пассажиров после пандемии коронавируса

Об этом сообщает Bild со ссылкой на представленные финансовые результаты компании, пишет "Европейская правда".

По данным издания, прибыль железнодорожного бизнеса Deutsche Bahn за первое полугодие 2026 года составила 147 млн евро.

Главной причиной улучшения результатов компания называет рост популярности железнодорожного транспорта из-за высоких цен на топливо.

В первой половине года поездами Deutsche Bahn воспользовались 960 млн пассажиров. Это на 17 млн больше, чем за аналогичный период 2025 года. Это самый высокий показатель со времени окончания пандемии коронавируса.

Председатель правления Deutsche Bahn Эвелин Палла заявила, что железнодорожный бизнес компании "впервые за семь лет снова завершил первое полугодие с прибылью".

По её словам, хотя модернизация железнодорожной инфраструктуры требует времени, компания постепенно выполняет обещанные реформы.

Deutsche Bahn также подтвердила прогноз на весь 2026 год. Компания ожидает, что операционная прибыль вырастет примерно до 600 млн евро по сравнению с 297 млн евро в 2025 году, а выручка увеличится с 27 млрд до около 28 млрд евро.

В компании отмечают, что особенно заметным стал рост пассажиропотока в пригородном сообщении, где многие люди пересели с автомобилей на поезда из-за подорожания топлива.

Как сообщалось ранее, прошлый год Deutsche Bahn завершила с убытками в размере более 2 млрд евро.

В марте сообщалось, что компания Deutsche Bahn в 2025 году выплатила 156,1 млн евро компенсаций в связи с многочисленными задержками и отменами поездов.