Німецька залізниця торік зазнала збитків на понад 2 млрд євро

Національна залізниця Німеччини Deutsche Bahn завершила минулий рік зі збитками понад два мільярди євро.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство DPA.

Державна група зафіксувала чистий збиток у розмірі 2,3 мільярда євро, або приблизно на 0,5 мільярда євро більше, ніж у 2024 році, зазначили в компанії.

Deutsche Bahn очікує значно нижчі доходи в майбутньому через постійні проблеми з інфраструктурою.

Стан мережі та її пунктуальність відновлюються повільно, що означає, що ці проблеми матимуть довгостроковий вплив на бізнес далекого сполучення.

Deutsche Bahn також продала свій успішний логістичний підрозділ DB Schenker минулого року. Це означає, що група тепер втратила важливе джерело прибутку.

Виручка від продажу майже повністю пішла на зменшення великого боргу, який, за даними Deutsche Bahn, минулого року було скорочено майже на 12 млрд євро до 20,7 млрд євро.

У березні повідомлялося, що компанія Deutsche Bahn у 2025 році виплатила 156,1 мільйона євро компенсацій у зв'язку з численними затримками і скасуваннями поїздів.

У вересні минулого року міністр транспорту Німеччини Патрік Шнідер встановив нові цільові показники для послуг залізничного перевізника Deutsche Bahn, які виявились менш амбітними, ніж раніше.