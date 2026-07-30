Британия приближается к рекорду смертности из-за жары

Число смертей в Великобритании, связанных с жарой, почти вдвое превысило общий показатель за 2025 год.

Об этом свидетельствуют оценки Агентства по вопросам медицинской безопасности Великобритании (UKHSA), передает Sky News, пишет "Европейская правда".

По оценкам Агентства по вопросам медицинской безопасности Великобритании, во время двух волн жары в мае и июне этого года было зафиксировано 2 877 смертей, связанных с жаркой погодой.

Как показывают данные, 753 случая смерти были связаны с майской волной жары, длившейся с 24 по 27 мая, а еще 2 124 – с июньской волной жары, длившейся с 21 по 28 июня.

Как отмечается, в 2024 году было зафиксировано 1 311 смертей от жары, а в 2025 году – 1 504.

В UKHSA отметили, что это предварительные оценки, но они уже указывают на то, что количество смертей от жары приближается к годовому рекорду, зафиксированному в 2022 году.

Сообщалось, что, по оценкам Института имени Роберта Коха, в этом году по всей Германии из-за высоких температур уже умерло почти 10 тысяч человек.

Бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano сообщил, что во время июньской жары и в первые дни июля было зарегистрировано 2 тысячи смертей, что составляет избыточную смертность на уровне 48%.

Во Франции число смертей, которые связывают с рекордной жарой в июне, приблизилось к 5800.