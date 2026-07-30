Министр обороны Польши об инциденте с ракетой: от войны нас отделяют метры

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в связи с инцидентом с ракетой, упавшей в Люблинском воеводстве, подчеркнул, что вблизи Польши идет война, которую некоторые "уже не хотят видеть".

Заявление главы польского оборонного ведомства приводит RMF 24, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Косиняк-Камыш, этот инцидент в очередной раз доказывает, что "ситуация серьезная".

"Это всего лишь несколько метров, которые отделяют нас от этой войны, и эта ночь в очередной раз доказывает – не тем, кто сидит за этим столом, не командирам, не пожарным, не полицейским, – а нам всем ещё раз, что ситуация очень серьёзная. Что ситуация такова, что создает угрозу, а службы и вооруженные силы готовы принимать любые решения, чтобы защитить Республику и её граждан", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он также отметил, что схема действий служб оправдала себя.

"Это для нас является абсолютным приоритетом. Анализ ситуации, передача информации, принятие решений. Это схема действий, которая была утверждена и еще раз подтвердила свою эффективность сегодня ночью", – сказал он, отметив также, что все службы интегрированы – как вооруженные силы, так и полиция, пожарная охрана и разведывательные службы.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, на данный момент всё указывает на то, что этой ночью в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101.

Ранее о том, что речь идет о падении именно российской ракеты Х-101, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в четверг утром, что польская противовоздушная оборона пережила "чрезвычайно тяжелую ночь".