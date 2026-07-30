На греческом Крите из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали несколько тысяч человек

На греческом острове Крит продолжается борьба с масштабными лесными пожарами, которые из-за сильного ветра угрожают населенным пунктам и туристическим курортам: из-за погодных условий пришлось эвакуировать несколько тысяч человек.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Как сообщают местные власти, порывы ветра достигали 125 км/ч, что значительно затрудняет работу спасателей, и огонь до сих пор не удалось локализовать.

По словам заместительницы регионального губернатора Ретимно Марии Лиони, пожар уже уничтожил жилые дома и сельскохозяйственные угодья, однако точный масштаб ущерба пока неизвестен.

В регионе Ретимно сейчас задействованы 224 пожарных, 53 единицы спецтехники, 11 специализированных подразделений и два самолета. В регионе в результате пожаров пришлось эвакуировать около 8 тысяч человек.

Двое спасателей погибли, оказавшись в ловушке в своём автомобиле во время пожара на Крите. Ещё один пожарный погиб во время другого пожара в регионе Пелопоннес.

В среду сотни местных жителей и туристов в центре Крита были эвакуированы по морю и по суше, поскольку сильный ветер привел к тому, что пожар вышел из-под контроля вблизи популярных мест отдыха.

Также сообщалось, что в Греции пожарные борются с крупным лесным пожаром, который вышел из-под контроля на острове Парос в Эгейском море.