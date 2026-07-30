Туск о российской ракете: нет оснований полагать, что целью была Польша

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя инцидент с российской ракетой, упавшей в Люблинском воеводстве, отметил, что нет оснований полагать, что именно Польша была её целью.

Заявление главы польского правительства приводит RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Туск посетил место падения объекта, нарушившего польское воздушное пространство. Он подтвердил предварительные сведения о том, что, скорее всего, речь идет о российской крылатой ракете Х-101.

"Нет никаких оснований полагать, что целью была Польша", – заявил он.

Туск также добавил, что "Россия будет делать все возможное, чтобы снять с себя ответственность".

Он сообщил, что американцы заинтересованы в участии в расследовании ночного нарушения польского воздушного пространства.

"Для меня важно, чтобы не повторилось то, что было когда-то. Все должно быть прозрачным, люди должны быть информированы обо всем. Эта война полна неожиданностей. Мы должны очень быстро учиться реагировать на новые ситуации и новые угрозы", – добавил польский премьер.

Ранее о том, что речь идет о падении именно российской ракеты Х-101, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в четверг утром, что польская противовоздушная оборона пережила "чрезвычайно тяжелую ночь".