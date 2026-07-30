В Таллинне провели рейд в поисках нелегальных мигрантов

В одном из районов эстонской столицы Таллинна полиция провела рейд в поисках нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В четверг в таллиннском районе Нимме прошла крупная полицейская операция – после получения информации о возможном нахождении в одном из домов мигрантов, нелегально пересекших границу ЕС. Местные жители говорят, что видели, в том числе, полицейские дроны.

В итоге задержали даже не нескольких, а 12 человек, которые, вероятно, нелегально попали в Эстонию. Их доставили в участок для дальнейших процедурных действий.

ERR

Правоохранители продолжают проверки и пытаются выяснить, сколько всего нелегальных мигрантов использовали эту квартиру.

"Если вы заметите группы иностранцев, которые выглядят растерянными и не похожи на обычных туристов, или ведут себя подозрительно – стоит сообщать в полицию. В последние дни миграционное давление на Эстонию усилилось. Подобные задержания на прошлой неделе происходили ежедневно. Мы предполагаем, что в ближайшие дни миграционное давление сохранится", – прокомментировал начальник северной префектуры Бюро пограничной службы Индрек Ару.

В среду пограничная полиция Эстонии заявила, что за эту неделю задержали 63 нелегальных мигранта, при этом всего с начала 2026 года – 102.

В большинстве случаев они попадают в Эстонию после того, как незаметно пересекают границу из Беларуси в Латвию.

Ранее на границе Литвы и Беларуси обнаружили незавершенный туннель – который, как подозревается, должен был служить для проникновения нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву; это уже становится распространенной тактикой.