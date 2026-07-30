Венгрия осудила атаку РФ на Украину и инцидент с ракетой Х-101 в Польше

Венгрия осудила последнюю массированную атаку РФ на Украину, а также инцидент с ракетой Х-101, нарушившей воздушное пространство Польши.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем блоге написала министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан.

Она подчеркнула, что венгерская сторона хочет заверить украинский и польский народы "в нашей полной солидарности".

"Мы решительно осуждаем недавние российские атаки на западную Украину, которые в очередной раз привели к гибели многих невинных людей. Нарушение в четверг воздушного пространства Польши – страны-члена НАТО и ЕС – ракетой вызывает глубокую обеспокоенность", – подчеркнула венгерский министр.

По её словам, эти события "напоминают нам всем о насущной необходимости прекращения боевых действий".

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский удар по Украине в ночь на 30 июля унес жизни 5 взрослых и 3 детей, и что ракет для ПВО критически не хватает.

На фоне российской воздушной атаки воздушное пространство Польши нарушил неидентифицированный объект.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в настоящее время всё указывает на то, что этой ночью в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101.

Польский информационный портал опубликовал видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент падения объекта на территории Люблинского воеводства.