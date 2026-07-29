Прем'єр Іспанії заявив про "світло в кінці тунелю" у боротьбі з лісовими пожежами

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна починає бачити "світло в кінці тунелю" у боротьбі з великими лісовими пожежами, які продовжують вирувати в кількох регіонах, однак попередив, що "найближчі години" залишаться непростими.

Заяву очільника уряду Іспанії наводить Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр закликав мешканців дотримуватися максимальної обережності: у країні починається чергова хвиля спеки, яка ускладнить боротьбу з вогнем і підвищить ризик виникнення нових лісових пожеж на більшій частині території країни.

Хоча ситуація з деякими найбільшими осередками пожеж покращується, за словами Санчеса, послаблювати запобіжні заходи поки що зарано.

Пожежники продовжують боротися з вогнем у провінції Авіла, а також із пожежами в районах Сан-Мартін-де-Вальдейглесіас і Вілья-дель-Прадо в автономній спільноті Мадрид. Після об’єднання фронтів загоряння ці осередки розглядаються як одна велика пожежа.

За останніми даними уряду, наслідки пожеж торкнулися майже 100 тисяч осіб в автономних спільнотах Кастилія та Леон, Мадрид і Кастилія-Ла-Манча. Понад 63 тисячі людей було евакуйовано, ще близько 35 тисяч залишаються у своїх домівках за розпорядженням влади.

Міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка заявив, що робота останніх днів принесла "досить позитивні" результати.

За його словами, нічні операції виявилися ефективними, і тепер головне завдання – закріпити досягнутий прогрес. Він зазначив, що в райони пожеж направлено достатньо сил і засобів, однак Іспанії необхідно посилити профілактику лісових пожеж і модернізувати парк авіації, що використовується для гасіння вогню.

Ввечері у вівторок влада скасувала розпорядження про евакуацію в 13 муніципалітетах, розташованих у двох районах, що постраждали від лісових пожеж.

Незважаючи на досягнутий прогрес, влада зберігає максимальний рівень готовності.

З середи, 29 липня, в Іспанії почнеться чергова хвиля екстремальної спеки, що ризикує додатково погіршити ситуацію з масштабними лісовими пожежами довкола Мадрида.

Франція також вже кілька днів потерпає від масштабних лісових пожеж. Найгірша ситуація наразі спостерігається у департаменті Жиронда. За песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не вдасться загасити аж до осені.

У Єврокомісії попередили, що Механізм цивільного захисту ЄС вже вичерпує свої можливості у гасінні лісових пожеж.