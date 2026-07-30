В Испании отменили чрезвычайное положение из-за масштабных пожаров в окрестностях Мадрида

В Испании отменили чрезвычайное положение, введенное из-за масштабных лесных пожаров в провинциях Авила и Мадрид.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Педро Санчес 30 июля объявил об окончании действия чрезвычайного положения из-за лесных пожаров в провинциях Авила и Мадрид.

Во время визита на передовой командный пункт пожарно-спасательной службы в Авиле он отметил, что считает реакцию служб эффективной, учитывая масштабы стихийного бедствия.

Ранее Санчес заявил о "свете в конце туннеля" в борьбе с лесными пожарами.

Пожары в этих регионах считаются стабилизированными, теперь усилия направлены на их дальнейшее сдерживание и предотвращение новых возгораний.

Между тем в автономном сообществе Кастилия-и-Леон борются с десятком активных лесных пожаров, один из самых сложных – в провинции Самора, где всего за один день выгорело 11 тысяч гектаров и пришлось эвакуировать жителей из 14 населенных пунктов. Ситуация может ухудшиться из-за прогнозируемого сильного ветра и продолжающейся экстремальной жары.