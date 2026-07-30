Сибига обсудил с главой МИД Румынии инцидент с российской ракетой над Польшей
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о телефонном разговоре со своей румынской коллегой Оаной Цою; в частности, они обсудили инцидент с российской ракетой, упавшей в Польше.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Сибига рассказал в своем X.
Сибига отметил, что в разговоре с главой МИД Румынии поблагодарил ее за принципиальную позицию в отношении последнего массированного обстрела со стороны РФ.
I had a productive call with Romanian Foreign Minister @oana_toiu.
I thanked Romania for its steadfast support and solidarity with Ukraine, as well as for its principled position following Russia’s latest massive overnight attack against our country.
We highly value Romania’s…– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 30, 2026
"Мы высоко ценим важный вклад Румынии в укрепление безопасности в нашем регионе. Обсудили вторжение российской крылатой ракеты на территорию Польши и выразили солидарность с польскими друзьями. Подчеркнул необходимость возобновить дискуссии о всех возможных способах защиты украинского воздушного пространства с привлечением наших партнеров", – рассказал глава МИД Украины.
Кроме того, он заявил о насущной необходимости ускорить оказание всей союзнической помощи, чтобы Украина получила усиление ПВО перед будущей зимой.
Также обсуждались вопросы энергетического сотрудничества, региональной безопасности и "практические шаги по укреплению устойчивости наших стран к общим угрозам"; а также вызовы, связанные с системными ударами РФ по гражданским судам в Чёрном море.
Как известно, 24–26 июля Румыния три дня подряд впервые сбивала ракеты "Шахед", залетевшие на территорию страны. Бухарест после этих событий выслал дипломата российского посольства и отозвал своего посла в РФ для консультаций.
Премьер-министр Польши Дональд Туск убежден, что нет оснований полагать, что российская ракета, упавшая в Люблинском воеводстве, была намеренно направлена на Польшу.
В то же время польский министр иностранных дел Радослав Сикорский не стал исключать версию о том, что инцидент был преднамеренным.