Сибига обсудил с главой МИД Румынии инцидент с российской ракетой над Польшей

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о телефонном разговоре со своей румынской коллегой Оаной Цою; в частности, они обсудили инцидент с российской ракетой, упавшей в Польше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сибига рассказал в своем X.

Сибига отметил, что в разговоре с главой МИД Румынии поблагодарил ее за принципиальную позицию в отношении последнего массированного обстрела со стороны РФ.

I had a productive call with Romanian Foreign Minister @oana_toiu.



I thanked Romania for its steadfast support and solidarity with Ukraine, as well as for its principled position following Russia’s latest massive overnight attack against our country.



We highly value Romania’s… – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 30, 2026

"Мы высоко ценим важный вклад Румынии в укрепление безопасности в нашем регионе. Обсудили вторжение российской крылатой ракеты на территорию Польши и выразили солидарность с польскими друзьями. Подчеркнул необходимость возобновить дискуссии о всех возможных способах защиты украинского воздушного пространства с привлечением наших партнеров", – рассказал глава МИД Украины.

Кроме того, он заявил о насущной необходимости ускорить оказание всей союзнической помощи, чтобы Украина получила усиление ПВО перед будущей зимой.

Также обсуждались вопросы энергетического сотрудничества, региональной безопасности и "практические шаги по укреплению устойчивости наших стран к общим угрозам"; а также вызовы, связанные с системными ударами РФ по гражданским судам в Чёрном море.

Как известно, 24–26 июля Румыния три дня подряд впервые сбивала ракеты "Шахед", залетевшие на территорию страны. Бухарест после этих событий выслал дипломата российского посольства и отозвал своего посла в РФ для консультаций.

Премьер-министр Польши Дональд Туск убежден, что нет оснований полагать, что российская ракета, упавшая в Люблинском воеводстве, была намеренно направлена на Польшу.

В то же время польский министр иностранных дел Радослав Сикорский не стал исключать версию о том, что инцидент был преднамеренным.