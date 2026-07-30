Иран пригрозил Болгарии и Кипру из-за поддержки операций США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи позвонил своим коллегам из Болгарии и Кипра, чтобы предостеречь их от поддержки операций США против Ирана.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Во время телефонного разговора со своей болгарской коллегой Велиславой Петровой-Чамовой иранский министр заявил, что одобрение Софией просьбы США разместить американские самолеты на базе для поддержки военных операций равносильно "содействию агрессии против Ирана". Он добавил, что этот шаг неприемлем и противоречит дружественным отношениям между двумя странами.

Аракчи также провел телефонный разговор с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом, в ходе которого он подчеркнул важность предотвращения использования иностранных военных баз против Ирана.

На Кипре расположены две британские авиабазы – Акротири и Декелия. Британское правительство разрешило самолетам США использовать свои авиабазы для "оборонительных" операций против Ирана.

Тегеран уже ранее угрожал Болгарии и Великобритании из-за поддержки американских ударов по Ирану.

София после "предупреждений" Ирана по поводу использования её территории США для военных операций заявила, что американские самолёты будут использоваться исключительно в логистических целях.

В свою очередь министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что Лондон не поддастся запугиванию и угрозам со стороны Тегерана из-за поддержки операций США против Ирана.