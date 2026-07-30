Парламент Румынии окончательно одобрил соглашение об оборонных займах от ЕС

Сенат Румынии в четверг, 30 июля, одобрил соглашение о займе на сумму 16,6 млрд евро от Европейской комиссии на перевооружение в рамках программы SAFE.

Об этом сообщает Digi24, передает "Европейская правда".

Сенат поддержал соглашение 83 голосами. 35 депутатов проголосовали против, двое воздержались и ещё двое вообще не голосовали.

Палата депутатов Румынии одобрила этот документ в среду, 29 июля. Теперь он поступит на подпись президенту.

Соглашение о займах Румынии в рамках программы SAFE было подписано в Бухаресте 12 мая, а также в Брюсселе 20–21 мая.

В июне Конституционный суд Румынии подтвердил соответствие румынского законодательства основному закону в отношении программы ЕС по перевооружению SAFE, отклонив иск группы из более чем полусотни депутатов.

SAFE – это финансовый инструмент ЕС, поддерживающий государства-члены, желающие инвестировать в оборонное промышленное производство посредством совместных закупок, уделяя особое внимание приоритетным направлениям.

Первой соглашение по программе SAFE подписала Польша, которая также является крупнейшим бенефициаром программы. Страна получит более 40 млрд евро в рамках программы SAFE.

Сообщалось, что Европейская комиссия может объявить о новом раунде предоставления займов на перевооружение по программе SAFE, поскольку Венгрия, вероятно, сократит свой запрос на оборонные кредиты.