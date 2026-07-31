СМИ: в Польше три человека пострадали при аварии воздушного шара
В Куявско-Поморском воеводстве Польши произошла авария воздушного шара, в результате которой три человека получили травмы и были госпитализированы.
Об этом сообщила польская радиостанция RMF24, передает "Европейская правда".
Как отмечается, инцидент произошел недалеко от городка Слуп в Грудзенском повете. Воздушный шар готовился к посадке на поле, однако во время маневра зацепился за ветки деревьев.
В результате столкновения из корзины сначала выпал пилот. После падения корзины на землю из неё также выпали две пассажирки.
После аварии воздушный шар без экипажа улетел в северо-восточном направлении и исчез из поля зрения.
По данным польской радиостанции, пилот получил перелом ноги, одна из пассажирок – перелом руки, а другая – травму руки. Все пострадавшие на момент прибытия помощи были в сознании и были доставлены в больницу.
Обстоятельства аварии будет расследовать Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий Польши.
Недавно в Германии потерпел крушение легкомоторный самолет с двумя людьми на борту, врезавшийся в крышу частного дома; оба погибли.
Ранее в Анкаре один человек погиб в результате крушения учебного вертолета.