СМИ: в Польше три человека пострадали при аварии воздушного шара

В Куявско-Поморском воеводстве Польши произошла авария воздушного шара, в результате которой три человека получили травмы и были госпитализированы.

Об этом сообщила польская радиостанция RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, инцидент произошел недалеко от городка Слуп в Грудзенском повете. Воздушный шар готовился к посадке на поле, однако во время маневра зацепился за ветки деревьев.

В результате столкновения из корзины сначала выпал пилот. После падения корзины на землю из неё также выпали две пассажирки.

После аварии воздушный шар без экипажа улетел в северо-восточном направлении и исчез из поля зрения.

По данным польской радиостанции, пилот получил перелом ноги, одна из пассажирок – перелом руки, а другая – травму руки. Все пострадавшие на момент прибытия помощи были в сознании и были доставлены в больницу.

Обстоятельства аварии будет расследовать Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий Польши.

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