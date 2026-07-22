В Анкарі розбився навчальний вертоліт: є загиблий і поранений

У середу в Анкарі внаслідок аварії навчального вертольота, що належить компанії Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), загинув військовий пілот у відставці, а офіцер ВПС Туреччини отримав поранення.

Про це повідомляє Turkish Minute, пише "Європейська правда".

Вертоліт моделі R-44 впав о 10:02 ранку на відкритій місцевості в районі Сінджан міста Анкара з причин, які поки що не встановлено.

Полковник у відставці Яса Озден Баккал, пілот-інструктор, помер після доставки до лікарні. Майор Білгехан Куртоглу, офіцер турецьких ВПС, який проходив підготовку на пілота, залишається в медзакладі.

Після повідомлень про аварію на місце події були направлені бригади швидкої медичної допомоги, пожежників та служб безпеки. Місце аварії було оточено, і слідчі розпочали огляд місця події.

Міністр юстиції Акін Гюрлек повідомив, що Головна прокуратура Західної Анкари розпочала судове розслідування обставин аварії. До справи було залучено двох прокурорів під керівництвом заступника головного прокурора.

Прокуратура доручила провести огляд місця події та доручила групі експертів з авіаційних аварій підготувати звіт про причини та обставини інциденту.

Адміністрація губернатора повідомила, що відповідні органи продовжують технічні експертизи, щоб з’ясувати, чому вертоліт зазнав аварії.

Нагадаємо, 25 червня у варшавському аеропорту Бемово під час приземлення розбився невеликий літак.

3 червня у Великій Британії вертоліт Королівського флоту розбився в полі в графстві Девон. В аварії загинули троє військовослужбовців.