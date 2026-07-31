Минобороны Польши: украинский пилот отслеживал российскую ракету вплоть до самой границы

Украинский пилот до последнего отслеживал российскую ракету Х-101, которая 30 июля вторглась в воздушное пространство Польши и упала на её территории, но был вынужден развернуться за 20 секунд до границы.

Об этом в эфире TVN 24 рассказал заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника, россияне обычно наносят удары десятью-двадцатью ракетами, а в данном случае "в целом речь шла о примерно 70 ракетах, из которых в 3:00 ночи 20 ракет летели в направлении Польши".

"Стоит также добавить, что эти ракеты в подавляющем большинстве были сбиты Украиной над территорией Украины, которая, очевидно, взяла на себя всю тяжесть удара", – отметил заместитель министра обороны Польши.

Томчик сообщил, что украинский пилот также следил за ракетой, которая в итоге упала на территорию Польши. "Ему не удалось её сбить, за 20 секунд до границы он развернулся", – сказал Томчик.

Как пояснил заместитель министра, украинский самолёт не мог войти в польское воздушное пространство. Кроме того, существовала угроза, что его может сбить польский F-16.

В ответ на вопрос, была ли эта ракета запущена россиянами намеренно, Томчик ответил, что каждый из вариантов возможен. "Мы не знаем, а если и узнаем, то это будет преимущественно разведывательная информация. Ближайшие недели, вероятно, дадут нам больше ответов", – сказал он.

Как сообщалось, в Польше на пятницу запланированы дальнейшие процессуальные действия и экспертиза обломков ракеты, упавшей 30 июля в Люблинском воеводстве, украинский эксперт примет участие в расследовании.

Польский премьер Дональд Туск, комментируя падение ракеты РФ в Люблинском воеводстве, отметил, что нет оснований полагать, что именно Польша была её целью.

Президент Польши Кароль Навроцкий ожидает от правительства подробного отчёта об инциденте с российской ракетой и не будет созывать заседание Совета национальной безопасности.