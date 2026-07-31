В Польше задержали украинца, которого Германия разыскивает за возможную кражу электровелосипедов

На пограничном пункте "Будомеж" польские пограничники задержали 35-летнего украинца, которого разыскивали немецкие власти на основании европейского ордера на арест.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, мужчину обвиняют в краже 171 электровелосипеда общей стоимостью более полумиллиона злотых.

Задержание произошло 28 июля, когда мужчина явился на досмотр перед въездом в Польшу. Во время рутинной проверки документов пограничники обнаружили, что мужчина разыскивается по европейскому ордеру на арест, выданному немецкими властями.

Как установили следователи, в 2024 году задержанный якобы использовал поддельные транспортные документы и выдавал себя за сотрудника транспортной компании. Благодаря этому ему, как отмечается, удалось погрузить 171 электрический велосипед на полуприцеп. Товар так и не дошел до места назначения.

Стоимость похищенных велосипедов оценивается в более чем 126 тысяч евро. Согласно немецкому законодательству, за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время задержанный гражданин Украины помещен под стражу.

В феврале польские правоохранители задержали в аэропорту Жешува гражданина Украины, разыскиваемого за незаконное присвоение ценного имущества.

Также недавно в Польше задержали девять украинских граждан и двух белорусов, которые, по данным спецслужб, вербовали украинцев для оплачиваемого участия в митингах и действовали по указаниям из РФ.