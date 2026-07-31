Финляндия присоединилась к критике Испании в связи с миграционным кризисом в Сеуте

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен резко раскритиковала Испанию за неспособность обеспечить пограничный контроль в её африканском анклаве Сеута.

Об этом она написала в социальной сети X в пятницу, 31 июля, сообщает "Европейская правда".

Рантанен считает, что Испания полностью провалила задачу по защите внешней границы Шенгенской зоны от нелегального въезда.

"Так дальше продолжаться не может. Все европейские страны должны поддержать предложение Мелони. Страны, которые не выполняют свои обязательства по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны", – заявила она.

Напомним, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни и премьер-министр страны Джорджа Мелони призвали закрыть Шенгенскую зону для Испании.

По предварительным оценкам сил безопасности Испании, за сутки в Сеуту нелегально попали более 40 тысяч мигрантов.

Испанское правительство заявило, что развернет подразделения армии в своем североафриканском анклаве Сеута дляусиления безопасности.