Фон дер Ляйен о миграционном кризисе в Сеуте: это недопустимо, ЕС поможет Испании

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС усилит поддержку Испании в ответ на миграционный кризис в испанском анклаве Сеуте, куда незаконно из Марокко проникли десятки тысяч мигрантов.

Об этом фон дер Ляйен написала в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен назвала кадры из Сеуты недопустимыми и подчеркнула, что Европейский Союз не может позволить никому попадать на его территорию без соблюдения установленных правил.

"Опасные попытки пересечения границы должны быть немедленно прекращены. Сети контрабандистов должны быть ликвидированы. А возвращение должно происходить быстро, как это предусмотрено нашими правилами", – заявила фон дер Ляйен.

Мигранты скопились на границе Марокко и Испании ФОТО: AFP

Председатель Еврокомиссии сообщила, что поручила двум еврокомиссарам оказать помощь в стабилизации ситуации.

По её словам, еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер уже тесно сотрудничает с Испанией и готов отправиться в районы, где ситуация наиболее сложная. Он будет координировать оказание дополнительной оперативной поддержки Испании, в частности при участии агентства Frontex.

Кроме того, еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица поддерживает контакт со своим марокканским коллегой.

"Я уверена, что наше тесное партнерство с Марокко поможет достичь конкретных результатов", – заявила фон дер Ляйен.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу прибыл в город Сеута, испанский анклав в Африке, где разразился миграционный кризис: десятки тысяч человек незаконно проникли из Марокко в анклав.

По предварительным оценкам сил безопасности Испании, за последние дни в Сеуту с территории Марокко нелегально попали более 40 тысяч мигрантов.

Эта цифра значительно превышает показатели, зафиксированные во время предыдущего миграционного кризиса в этом автономном городе в мае 2021 года, когда, по оценкам, более 10 тысяч мигрантов избежали пограничного контроля.

Между тем Италия призвала в связи с этим кризисом исключить Испанию из Шенгенской зоны, а Франция усилила контроль на своей границе.