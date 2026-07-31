Итальянские войска приняли на себя миссию НАТО по патрулированию пространства стран Балтии

В пятницу итальянские войска приняли на себя миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, сменив французские и румынские силы, выполнявшие эту задачу.

[ИСТОЧНИК]Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Контингент противовоздушной обороны численностью около 200 человек начал свою ротацию с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon.

Это уже шестое размещение итальянских войск на авиабазе Шяуляй на севере Литвы и одиннадцатое – в странах Балтии.

Отряд французских ВВС, который сменили итальянские военные, насчитывал около 110 человек, тогда как румынский контингент состоял из примерно 100 военнослужащих, среди которых были пилоты, медицинский персонал, вспомогательный персонал и специалисты по связи.

Французские войска обеспечивали защиту с помощью четырёх самолётов Rafale, которых поддерживали шесть истребителей F-16 Fighting Falcon из румынских вооружённых сил.

Как французский, так и румынский контингенты участвовали в сбивании беспилотников, нарушивших воздушное пространство стран Балтии: Румыния сделала это над территорией Эстонии, а Франция – над территорией Латвии.

По словам заместителя министра обороны Брониуса Биляускаса, действия предыдущих контингентов по нейтрализации угроз со стороны беспилотников продемонстрировали способность НАТО быстро реагировать на нарушение воздушного пространства.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

Как сообщалось, НАТО преобразует свою многолетнюю миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии в миссию по противовоздушной обороне, что предоставит военным Альянса более широкие полномочия.

В Литве пояснили, что это решение позволит перейти к гибкому реагированию на угрозы, избегая политических консультаций.