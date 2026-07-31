Датские ультраправые требуют от премьера добиваться приостановки действия Шенгена для Испании

Датские ультраправые партии выдвинули ультиматум премьер-министру Метте Фредериксен и требуют от нее немедленно выступить на уровне ЕС с требованием приостановить действие Шенгенской зоны для Испании из-за внезапного миграционного кризиса.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

В Датской народной партии заявили, что ожидают от Фредериксен заявления о том, что Дания поддерживает приостановку действия Шенгена для Испании, а в противном случае угрожают потребовать внеочередного созыва парламента в разгар отпусков.

"Я сообщил Метте Фредериксен, что ожидаю от нее поддержки предложения Мелони об исключении Испании. В противном случае я обеспечу срочный созыв Фолькетинга", – заявил лидер партии Мортен Мессершмидт.

Он заявил, что миграционный кризис в испанской Сеуте является серьёзной проблемой для всей Европы и что в Мадриде "очень, очень безответственное правительство, которое нормализовало и легализовало более миллиона нелегальных мигрантов и дало им возможность передвигаться по Шенгенской зоне, по всему ЕС, то есть и в Данию тоже".

"Датские демократы" также выразили ожидание, что Копенгаген потребует изменить правила пересечения границы с Испанией на фоне событий в Сеуте.

Фредериксен в письменном комментарии сообщила, что в целом открыта для такой идеи.

"Мы не можем допустить повторения 2015 года. Разумеется, ЕС должен немедленно принять все необходимые меры и рассмотреть все варианты – в том числе приостановку сотрудничества в рамках Шенгенской зоны", – отметила премьер.

"Бесконтрольная иммиграция представляет угрозу для всей Европы и Дании. Правительство будет и впредь настаивать на том, что внешние границы ЕС должны должным образом контролироваться. Я уже общалась с Джорджей Мелони, и мы соберём вместе европейских лидеров, чтобы обсудить ситуацию", – добавила она.

Напомним, Сеута – испанский город-анклав на узком полуострове напротив Гибралтара, на африканском побережье, со всех сторон окруженный территорией Марокко. В последние дни туда прибыли вплавь тысячи желающих попасть в Европу. По разным оценкам, речь идет о 40–60 тысячах человек.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС усилит поддержку Испании в ответ на миграционный кризис в Сеуте.

Италия в связи с этими событиями призвала исключить Испанию из Шенгенской зоны, а Франция усилила контроль на своей границе.