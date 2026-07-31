Правительство Румынии собралось на срочное совещание по безопасности АЭС в условиях экстремальной жары

Румынское правительство в пятницу созвало внеочередное заседание в связи с угрозой возникновения проблем на АЭС в городе Чернавода в условиях экстремальной жары.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

31 июля в 15:00 временное правительство под руководством Илие Боложана планировало рассмотреть вопрос о принятии мер по обеспечению безопасной работы АЭС в городе Чернавода. Это включает, среди прочего, введение чрезвычайной ситуации в жудецах Констанца и Келераши, а также меры по поддержанию достаточного уровня воды в Дунае возле электростанции.

Из-за крайне низкого уровня воды в Дунае возникла угроза для эффективного охлаждения реакторов АЭС. При этом приостановки работы хотят избежать, поскольку потребление электроэнергии в условиях жары только растет.

Ранее вечером в среду Боложан призвал обычных граждан и бизнес постараться сократить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы с 20:00 до 23:00.

В ближайшие дни в отдельных районах страны ожидается до 40°C.

В Венгрии призвали крупные предприятия сократить потребление электроэнергии из-за того, что единственную АЭС страны придется остановить из-за низкого уровня воды в Дунае.

В понедельник из-за низкого уровня воды в Дунае сел на мель туристический пароход. После неудачных попыток сдвинуть его с места почти 190 пассажиров на борту пришлось эвакуировать.