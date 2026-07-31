Польша вызвала посла РФ из-за инцидента с российской ракетой

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в связи с падением российской ракеты на территории Люблинского воеводства 30 июля.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X, передает "Европейская правда".

"Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла в связи с ракетой, которая вчера упала на польской территории", – написал Туск.

Подробностей этого вызова премьер Польши не привёл.

Как сообщалось, польские следователи подтвердили, что 30 июля в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101, изготовленная во втором квартале 2026 года на одном из заводов Московской области.

В Минобороны Польши отметили, что украинский пилот до последнего отслеживал российскую ракету Х-101, которая 30 июля вторглась в воздушное пространство Польши и упала на её территории, но был вынужден развернуться за 20 секунд до границы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск убежден, что нет оснований полагать, что российская ракета, упавшая в Люблинском воеводстве, была умышленно направлена на Польшу.

Президент Польши Кароль Навроцкий ожидает от правительства подробного отчета об инциденте с российской ракетой и не будет созывать заседание Совета национальной безопасности.