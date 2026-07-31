В Польше задержали женщину, ударившую таксиста-украинца

Полиция польского города Ченстохова сообщила, что ведет расследование инцидента, в ходе которого польская пассажирка ударила таксиста-украинца, сопровождая свои претензии оскорблениями с упоминанием его национальности.

Об этом сообщили в заявлении от 31 июля, пишет "Европейская правда".

В полиции сообщили, что после появления в сети 30 июля видеозаписи, на которой польская пассажирка такси ударила водителя-украинца, начали выяснять обстоятельства инцидента; женщину уже задержали.

Правоохранители связались с 35-летним украинцем и заслушали его показания о том, что произошло. По его словам, он выполнял поездку по заказу. Когда он отказался остановиться возле магазина именно там, где хотела пассажирка, она возмутилась и ударила его.

Для выяснения обстоятельств изъяли видеозапись с видеорегистратора в такси.

48-летняя пассажирка добровольно явилась с показаниями в полицейский участок. Впоследствии её взяли под стражу и предъявили обвинение в дискриминации по признаку национальности, за что предусмотрены санкции до 5 лет лишения свободы. Женщину отпустили, применив превентивные меры – полицейский надзор, ограничительное предписание и залог.

В связи с тем, что она ехала с несовершеннолетним ребенком, факты об инциденте передаются также в суд по делам несовершеннолетних для "оценки ситуации в семье".

Этот инцидент стал очередным в серии случаев за последнее время, когда украинцы в Польше сталкивались со словесной или физической агрессией на национальной почве.

Во Вроцлаве недавно группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Нападавшие были взяты под стражу на три месяца.

В поезде недалеко от Варшавы двое мужчин приставали к украинцу. После вмешательства кондуктора и других пассажиров обидчиков выгнали из вагона, а впоследствии полиция выписала им штраф.

В МВД Польши на фоне этих событий подчеркнули, что подобные поступки будут встречать надлежащую реакцию правоохранительных органов, а польский премьер Дональд Туск обратился к президенту Навроцкому с призывом "прервать молчание".