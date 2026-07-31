Еще одна страна призвала исключить Испанию из Шенгена из-за миграционного кризиса

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил за закрытие Шенгенской зоны для Испании после того, как испанский анклав Сеута в Африке столкнулся с неконтролируемым наплывом мигрантов.

Его заявление цитирует издание České Noviny, пишет "Европейская правда".

Премьер Чехии считает, что миграционный кризис в Сеуте возник из-за действий испанского правительства, поэтому страну следует исключить из Шенгенской зоны.

Бабиш назвал абсолютным скандалом то, что член Европейского Союза может проводить миграционную политику, направленную на легализацию пребывания нелегальных мигрантов, в то время как подход ЕС прямо противоположен.

Он раскритиковал решение Мадрида легализовать мигрантов, которые постоянно проживали в Испании до 1 января 2026 года и не имели судимостей.

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка ранее заявил, что не исключил бы Испанию из Шенгенской зоны, но ждет позиции Мадрида.

Ранее к исключению Испании из Шенгенской зоны призвал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Сообщалось, что датские ультраправые партии выдвинули ультиматум премьер-министру Метте Фредериксен и требуют от неё немедленного обращения на уровне ЕС с требованием приостановить действие Шенгенской зоны для Испании из-за внезапного миграционного кризиса.

Министерство внутренних дел Испании заявило, что с начала миграционного кризиса в испанский анклав Сеута с территории Марокко незаконно проникли более 50 тысяч человек, в то время как местные власти говорят о ещё более высокой цифре.