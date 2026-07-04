Франція повертає авіаносець з Близького Сходу

Французький атомний авіаносець "Шарль де Голль", який від травня був розгорнутий на Близькому Сході, залишає регіон та повертається у середземноморський порт Тулона.

Про це оголосив французький президент Емманюель Макрон у X, пише "Європейська правда".

Макрон зазначив, що Франція розгорнула на Близькому Сході засоби розмінування, зокрема два мінних тральщики у супроводі двох фрегатів та патрульного літака. Ці сили, як наголосив французький президент, готові сприяти повному відновленню судноплавства в Ормузькій протоці разом із партнерами.

Водночас через підписання 17 червня меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, який підтверджує розблокування протоки, Париж ухвалив рішення підкоригувати свою присутність на Близькому Сході. За словами Макрона, йдеться про повернення авіаносця "Шарль де Голль" до Тулона.

"З огляду на ці позитивні зміни та еволюцію потреб, за підсумками конструктивних переговорів, які я провів із султаном Оману, я вирішив скоригувати нашу оперативну структуру. Таким чином, авіаносець "Шарль де Голль" повертається до своєї бази в Тулоні, тоді як наші засоби розмінування та їх ескорт залишаються розгорнутими й готовими до дій разом із нашими партнерами", – повідомив президент.

Макрон додав, що Франція "залишається повністю мобілізованою" і продовжуватиме коригувати свої сили відповідно до розвитку ситуації та безпекових потреб у регіоні.

У травні стало відомо, що Франція відправляє авіаносець "Шарль де Голль" до Червоного моря та Аденської затоки з метою підготовки до майбутньої місії з відновлення вільного судноплавства в Ормузькій протоці.

Раніше у Парижі заявили, що міжнародна місія підтримання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці фактично готова до розгортання, щойно настануть усі передумови.