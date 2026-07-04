Франция возвращает авианосец с Ближнего Востока

Французский атомный авианосец "Шарль де Голль", который с мая находился в районе Ближнего Востока, покидает регион и возвращается в средиземноморский порт Тулон.

Об этом объявил французский президент Эмманюэль Макрон в X, пишет "Европейская правда".

Макрон отметил, что Франция развернула на Ближнем Востоке средства разминирования, в частности два минных тральщика в сопровождении двух фрегатов и патрульного самолета. Эти силы, как подчеркнул французский президент, готовы содействовать полному возобновлению судоходства в Ормузском проливе совместно с партнерами.

В то же время в связи с подписанием 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, подтверждающего разблокирование пролива, Париж принял решение скорректировать своё присутствие на Ближнем Востоке. По словам Макрона, речь идёт о возвращении авианосца "Шарль де Голль" в Тулон.

"Учитывая эти положительные изменения и эволюцию потребностей, по итогам конструктивных переговоров, которые я провёл с султаном Омана, я решил скорректировать нашу оперативную структуру. Таким образом, авианосец "Шарль де Голль" возвращается на свою базу в Тулоне, тогда как наши средства разминирования и их эскорт остаются развернутыми и готовыми к действиям вместе с нашими партнерами", – сообщил президент.

Макрон добавил, что Франция "остается полностью мобилизованной" и будет продолжать корректировать свои силы в соответствии с развитием ситуации и потребностями в области безопасности в регионе.

В мае стало известно, что Франция отправляет авианосец "Шарль де Голль" в Красное море и Аденский залив с целью подготовки к предстоящей миссии по восстановлению свободного судоходства в Ормузском проливе.

Ранее в Париже заявили, что международная миссия по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе фактически готова к развертыванию, как только будут созданы все необходимые условия.