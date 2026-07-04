Ультраправая немецкая партия "АдН" переизбрала своих действующих лидеров

Ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии", которая в субботу проводит национальный съезд, переизбрала своими лидерами тех же лиц – Алису Вайдель и Тино Хрупаллу.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

На голосовании во время партийного съезда в Эрфурте "АдН" поддержала переизбрание Тино Хрупаллы на пост лидера с результатом более 70%, что значительно меньше, чем во время голосования два года назад.

Алису Вайдель переизбрали сопредседателем партии более чем 81% голосов.

Тино Хрупалла был лидером партии с 2019 года, Вайдель – с 2022 года.

Съезд "Альтернативы для Германии" сопровождается многотысячными протестами несогласных с их идеями и масштабной операцией полиции.

Напомним, недавно Вайдель заявила, что Германия должна прекратить бойкот российских энергоресурсов ради собственного экономического роста.

Хрупалла призывает прекратить поддержку Украины из-за дела о подрыве "Северных потоков" – в котором немецкая прокуратура на этой неделе официально предъявила обвинение украинцу Сергею Кузнецову.

По данным одного из последних июньских опросов, "АдН" продолжает лидировать в рейтингах и увеличила отрыв от "ХДС-ХСС" до рекордного, он составляет 9 процентных пунктов.