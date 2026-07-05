Папа Римский призвал США принимать и защищать мигрантов

Папа Римский Лев XIV в субботу, 4 июля, в День независимости США, обратился к американцам с призывом принимать и защищать мигрантов.

[ИСТОЧНИК]Об этом он написал в письме, отправленном в США во время визита на итальянский остров Лампедуза, сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Лампедуза – это популярный пункт назначения для мигрантов, отправляющихся в Европу через Средиземное море. Во время визита на остров Папа Римский Лев XIV призвал европейских лидеров приложить больше усилий для оказания помощи мигрантам.

Кроме того, в обращении к США Папа Римский отметил, что католическая ценность защиты жизни включает "принятие, защиту и помощь мигрантам".

"Принимать (мигрантов) с милосердием и щедростью – это не только акт милосердия, но и признание достоинства, присущего каждому человеку", – заявил он в обращении к США.

Во время своего визита Папа Римский призвал европейских лидеров решать миграционную проблему "комплексно, интегрируя меры по оказанию немедленной помощи в долгосрочный стратегический план, способный принимать, защищать, поддерживать и интегрировать мигрантов".

Он также призвал их помочь улучшить условия в родных странах мигрантов, чтобы меньше людей испытывали необходимость уезжать.

Напомним, в 2023 году Италия и Албания заключили первое для ЕС соглашение о временном размещении мигрантов, пока они ожидают рассмотрения своих заявлений о предоставлении убежища.

Ожидалось, что в Албании удастся разместить около 36 тысяч мигрантов в год, но схема почти сразу натолкнулась на сопротивление итальянских судов, которые усмотрели в ней противоречия с правом ЕС.

В то же время в апреле 2026 года стало известно, что, по мнению генерального адвоката Суда ЕС Николаса Эмилиу, итальянские центры содержания мигрантов в Албании соответствуют законодательству ЕС при условии полной защиты прав мигрантов.

В мае сообщалось, что Албания не будет продлевать соглашение с Италией о размещении мигрантов после 2030 года.