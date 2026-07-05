Трамп заявил, что премьер-министр Израиля попросил о встрече в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нему с просьбой о встрече в Белом доме.

Об этом он сказал Axios в телефонном интервью, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что встреча с Нетаньяху может состояться уже на следующей неделе после возвращения Трампа с саммита НАТО.

"Мы очень хорошо ладим. [Нетаньяху] знает, кто здесь главный", – сказал он.

В офисе премьер-министра Израиля сообщили, что Нетаньяху позвонил Трампу, чтобы поздравить его с 250-й годовщиной Дня независимости Соединённых Штатов.

"В ходе разговора премьер-министр отметил, что Соединённые Штаты являются гарантом глобальной свободы и что Израиль высоко ценит тесные отношения между двумя странами. Премьер-министр Нетаньяху и президент Трамп договорились в ближайшее время встретиться в Соединённых Штатах", – добавили в офисе премьера.

Стоит отметить, что ещё в начале июня Трамп предупредил Нетаньяху, что в случае продолжения ударов по Ирану тот может оказаться в изоляции.

17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ служит основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней.

23 июня в Конгрессе США впервые прошло голосование в обеих палатах по символической резолюции с призывом к президенту Дональду Трампу остановить войну с Ираном. Документ призывает Трампа отозвать американские войска, ведущие боевые действия против Тегерана, если только он не получит открытого разрешения на продолжение войны со стороны Конгресса или не будет объявлена война.

27 июня американские военные нанесли удар по Ирану в ответ на удар иранского беспилотника по грузовому судну в Ормузском проливе, при этом каждая из сторон обвиняет другую в нарушении условий перемирия.