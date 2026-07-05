Сибига объяснил, что означает решение Нидерландов о полном размещении Спецтрибунала

Министр иностранных дел Андрей Сибига разъяснил, что означает решение правительства Нидерландов о размещении на своей территории не только подготовительных этапов Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, но и полноценной оперативной фазы.

Об этом он заявил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Накануне, 4 июля, стало известно, что правительство Нидерландов выразило готовность принять у себя Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

На следующий день Сибига заявил, что Нидерланды решили разместить на своей территории не только подготовительные этапы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (Этап 0, Advance Team; Этап 1, Skeleton Tribunal), но и его полноценную оперативную фазу (Этап 2, fully-fledged operational Special Tribunal).

Как известно, Фаза 1 (Skeleton Tribunal) – это переходный этап. В Гааге формируют "каркас" института: выбирают 15 судей в реестр, назначают регистратора, постепенно набирают основной персонал, утверждают процессуальные правила, заключают международные соглашения о сотрудничестве и создают административную и техническую инфраструктуру. На этом этапе трибунал ещё не осуществляет правосудие, а завершает подготовку к полноценному запуску.

Фаза 2 (full-fledged Tribunal) предусматривает полноценное функционирование Специального трибунала. После завершения подготовительных этапов институт приступает к осуществлению своей юрисдикции: начинаются расследования, предъявление обвинений, судебные разбирательства и вынесение приговоров по преступлению агрессии.

К этому моменту должны быть сформированы все ключевые органы, обеспечены постоянные помещения, инфраструктура безопасности и механизмы международного сотрудничества, необходимые для эффективного отправления правосудия.

"Это решение выходит далеко за рамки организационного вопроса. Оно демонстрирует готовность международного сообщества переходить от поддержки самой идеи ответственности к созданию института, который обеспечит её на практике", – заявил Сибига.

По его словам, теперь Специальный трибунал окончательно выходит из плоскости концепций и политических дискуссий и приобретает реальные институциональные очертания.

Напомним, 15 мая на заседании Комитета министров Совета Европы было одобрено ключевое решение в процедуре запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России.

В Офисе президента Украины ожидают начала работы спецтрибунала уже в следующем году.

Глава МИД Андрей Сибига заявил в Кишиневе, что этот трибунал поможет правителю России осуществить то, чего он всегда хотел, – войти в историю.