Писториус выступает против раскрытия секретной информации потенциальным министрам от "АдГ"

Министр обороны Германии Борис Писториус в воскресенье заявил, что он выступает за исключение потенциальных министров в федеральных землях от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" из процесса обмена секретной информацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Bild.

Возможность того, что партия "Альтернатива для Германии" может получить большинство в Саксонии-Анхальт на сентябрьских выборах, вызывает "наибольшее беспокойство", сказал Писториус. По его словам, его ведомство интенсивно изучает вопрос, кому оно может предоставить доступ к секретной информации, поскольку это касается безопасности страны.

"Достаточно послушать публичные заявления многих представителей "Альтернативы для Германии". Их тесные связи с Путиным неоспоримы. Также существует подозрение, что из России поступают деньги. Очевидно, что этого (предоставления секретной информации. – Ред.) не должно произойти", – сказал министр.

Он подчеркнул, что "Альтернатива для Германии" не оставляет никаких сомнений в своих намерениях в отношении немецкой демократии. "Поэтому это (получение партией большинства в земельном парламенте. – Ред.) было бы очень и очень плохим знаком. Мы должны быть готовы ещё более решительно бороться с этим и противодействовать этому", – подчеркнул Писториус.

Партия "АдГ" заняла второе место на общенациональных выборах в феврале 2025 года, набрав 20,8 % голосов, что стало её лучшим результатом со времён Второй мировой войны. А в сентябре состоятся выборы в двух восточных федеральных землях – Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании.

В партии считают, что у нее наибольшие шансы прийти к власти в ближайшей перспективе именно в Саксонии-Анхальт, где она может получить абсолютное большинство и впервые сможет сформировать правительство земли.

Еще весной дипломаты ЕС предупреждали, что из-за особенностей немецкой системы секретные документы Евросоюза могут попасть в руки Кремля в результате утечек через ультраправую партию "Альтернатива для Германии".

Напомним, в субботу "Альтернатива для Германии" переизбрала Алису Вайдель и Тино Хруппалу в качестве своих лидеров.

Съезд "Альтернативы для Германии" сопровождался многотысячными протестами несогласных с их идеями и масштабной операцией полиции.