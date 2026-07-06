Прем'єр Молдови про свою відставку: це досить складна історія

Александру Мунтяну виступив із першими заявами після оголошення про свою відставку з посади прем'єр-міністра Молдови, зазначивши, що залишає посаду з "дуже спокійною совістю" та забезпечить професійну передачу справ уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Мунтяну наводить Realitatea.

Відповідаючи на запитання, чи впевнений він у своєму рішенні залишити посаду голови уряду, Мунтяну сказав, що виконав свої обов’язки і продовжуватиме виконувати їх до призначення нового складу уряду.

"Я розумію, що очікують скандалу. Я намагався не заглядати в соцмережі, але, судячи з того, що мені розповіли ті, хто їх переглядав, 90% цих версій, які поширювалися в мережі, не відповідають дійсності. Все набагато складніше. Час розставить усе на свої місця. Моя совість абсолютно чиста. Я зробив те, що мав зробити, і тепер продовжую виконувати свій обов’язок. Я забезпечую плавний і професійний перехід", – заявив він.

За його словами, Молдова переживає важливий період і влада не може собі дозволити політичну нестабільність чи інституційні блокади.

"Ми перебуваємо в процесі європейської інтеграції. Ми не можемо собі дозволити відхилятися від курсу чи створювати суперечливі ситуації. Ми продовжуємо працювати", – сказав Мунтяну.

Говорячи про свої плани після закінчення терміну повноважень, він зазначив, що має намір присвятити себе низці культурних та академічних проєктів.

Зокрема, він отримав запрошення виступити з лекціями в кількох університетах, зокрема в Колумбійському університеті в Нью-Йорку, а також долучитися до проєктів, що реалізуються спільно з Французьким альянсом.

Нагадаємо, 3 липня Мунтяну несподівано оголосив, що йде у відставку.

Рішення Мунтяну, ймовірно, пов'язане з корупційними скандалами, що сколихнули Молдову останніми днями. З'ясувалося, зокрема, що керівник агенції з безпеки цивільної авіації MOLDATSA, призначений на посаду чинною владою, має підроблений диплом про вищу освіту та свідоцтво пілота. Також у четвер, 2 липня, затримали держсекретаря Міністерства сільського господарства за підозрою у хабарництві.

Александру Мунтяну розпочав роботу на посаді прем'єра Молдови восени 2025 року.

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