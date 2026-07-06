Премьер Молдовы о своей отставке: это довольно сложная история

Александр Мунтяну выступил с первыми заявлениями после объявления о своей отставке с поста премьер-министра Молдовы, отметив, что покидает должность с "очень чистой совестью" и обеспечит профессиональную передачу дел правительства.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Мунтяну приводит Realitatea.

Отвечая на вопрос, уверен ли он в своём решении покинуть пост главы правительства, Мунтяну сказал, что выполнил свои обязанности и будет продолжать выполнять их до назначения нового состава правительства.

"Я понимаю, что все ждут скандала. Я старался не заглядывать в соцсети, но, судя по тому, что мне рассказали те, кто их просматривал, 90% этих версий, которые распространялись в сети, не соответствуют действительности. Все гораздо сложнее. Время расставит всё по своим местам. Моя совесть абсолютно чиста. Я сделал то, что должен был сделать, и теперь продолжаю выполнять свой долг. Я обеспечиваю плавный и профессиональный переход", – заявил он.

По его словам, Молдова переживает важный период, и власти не могут себе позволить политическую нестабильность или институциональные блокады.

"Мы находимся в процессе европейской интеграции. Мы не можем себе позволить отклоняться от курса или создавать противоречивые ситуации. Мы продолжаем работать", – сказал Мунтяну.

Говоря о своих планах после истечения срока полномочий, он отметил, что намерен посвятить себя ряду культурных и академических проектов.

В частности, он получил приглашение выступить с лекциями в нескольких университетах, в том числе в Колумбийском университете в Нью-Йорке, а также принять участие в проектах, реализуемых совместно с Французским альянсом.

Напомним, 3 июля Мунтяну неожиданно объявил, что уходит в отставку.

Решение Мунтяну, вероятно, связано с коррупционными скандалами, потрясшими Молдову в последние дни. Выяснилось, в частности, что руководитель агентства по безопасности гражданской авиации MOLDATSA, назначенный на должность действующей властью, имеет поддельный диплом о высшем образовании и свидетельство пилота. Также в четверг, 2 июля, задержали госсекретаря Министерства сельского хозяйства по подозрению во взяточничестве.

Александру Мунтяну приступил к исполнению обязанностей премьера Молдовы осенью 2025 года.

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