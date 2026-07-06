Глава Єврокомісії про російську атаку: Україна терміново потребує ППО

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що питання передачі Україні додаткових засобів протиповітряної оборони буде обговорюватися на саміті НАТО в Анкарі, який розпочинається у вівторок.

Про це вона написала в X, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн відреагувала на чергову російську масовану атаку по Україні, закликавши до постачання засобів ППО Києву.

Президентка Єврокомісії нагадала, що минулого тижня ЄС переказав Україні перші 4 млрд євро в рамках пакета на суму 90 млрд євро, які будуть витрачені на закупівлю дронів українського виробництва.

Посадовиця пообіцяла "ще більше коштів" незабаром, а також анонсувала схвалення нового пакета санкцій.

"І ми наполегливо працюємо над тим, щоб найближчими днями укласти угоду щодо 21-го пакета санкцій. Ми продовжуватимемо посилювати тиск, доки Росія не припинить кровопролиття", – додала глава Єврокомісії.

За інформацією "ЄвроПравди", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.

До нього, зокрема, пропонується включити заборону на в’їзд до ЄС колишніх російських комбатантів, які воювали проти України.

Також відомо, що Італія та Болгарія висловили занепокоєння щодо планів введення санкцій проти патріарха РПЦ Кирила в рамках 21-го пакета.