Глава Еврокомиссии о российской атаке: Украине срочно нужна ПВО

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос о передаче Украине дополнительных средств противовоздушной обороны будет обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре, который начинается во вторник.

Об этом она написала в X, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отреагировала на очередную массированную российскую атаку на Украину, призвав к поставке средств ПВО Киеву.

Председатель Еврокомиссии напомнила, что на прошлой неделе ЕС перечислил Украине первые 4 млрд евро в рамках пакета на сумму 90 млрд евро, которые будут потрачены на закупку дронов украинского производства.

Чиновница пообещала "еще больше средств" в ближайшее время, а также анонсировала одобрение нового пакета санкций.

"И мы настойчиво работаем над тем, чтобы в ближайшие дни заключить соглашение о 21-м пакете санкций. Мы будем продолжать усиливать давление, пока Россия не прекратит кровопролитие", – добавила глава Еврокомиссии.

По информации "ЕвроПравды", 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.

В него, в частности, предлагается включить запрет на въезд в ЕС бывших российских комбатантов, воевавших против Украины.

Также известно, что Италия и Болгария выразили обеспокоенность по поводу планов введения санкций против патриарха РПЦ Кирилла в рамках 21-го пакета.