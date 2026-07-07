Данія придбає два патрульні літаки для спостережних місій в Арктиці

Данія придбає два морські патрульні літаки типу P-8A Poseidon в американської компанії Boeing для проведення місій в Арктиці та Північній Атлантиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Міністерстві оборони країни.

Зазначається, що, згідно з рекомендацією начальника Генерального штабу, відомство схвалило рішення про придбання двох морських патрульних літаків типу P-8A Poseidon, які мають посилити військову присутність в Арктиці та Північній Атлантиці та підвищити здатність Збройних сил Данії до реагування у цьому регіоні.

"Останніми роками Збройні сили, у тісній співпраці з урядом Гренландії, посилили військову присутність, а морські патрульні літаки значно посилять здатність Данії до захисту суверенітету та спостереження в регіоні. Крім того, це придбання є чітким сигналом того, що ми серйозно ставимося до нашого спільного завдання в НАТО", – зазначив міністр оборони Єппе Бруус.

Командування Збройних сил Данії також розпочало вивчення можливостей співпраці з союзниками по НАТО щодо цих літаків. Це може передбачати створення спільного підрозділу, розміщеного на одній авіабазі, та співпрацю в окремих сферах, зокрема щодо закупівель, впровадження, експлуатації, технічного обслуговування та підготовки.

Морські патрульні літаки – це сучасні літаки з протичовновими можливостями, здатні виявляти та знищувати ворожі військово-морські судна.

Днями у США заявили, що взяття Гренландії під контроль Вашингтона наразі є єдиним способом усунути довгострокові ризики для безпеки, пов’язані з цим покритим льодом островом, що належить Данії.

Уряди Данії та Гренландії категорично відкидають анексію з боку США. Наразі тривають переговори з адміністрацією Дональда Трампа з метою пошуку компромісу.

Голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен заявив, що арктичний острів має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз.