Дания купит два патрульных самолета для наблюдательных миссий в Арктике

Дания приобретет два морских патрульных самолета типа P-8A Poseidon у американской компании Boeing для проведения миссий в Арктике и Северной Атлантике.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Министерстве обороны страны.

Отмечается, что, согласно рекомендации начальника Генерального штаба, ведомство одобрило решение о приобретении двух морских патрульных самолетов типа P-8A Poseidon, которые должны усилить военное присутствие в Арктике и Северной Атлантике и повысить способность Вооруженных сил Дании к реагированию в этом регионе.

"В последние годы Вооруженные силы, в тесном сотрудничестве с правительством Гренландии, усилили военное присутствие, а морские патрульные самолеты значительно укрепят способность Дании защищать суверенитет и осуществлять наблюдение в регионе. Кроме того, эта закупка является четким сигналом того, что мы серьезно относимся к нашей общей задаче в НАТО", – отметил министр обороны Йеппе Бруус.

Командование Вооруженных сил Дании также приступило к изучению возможностей сотрудничества с союзниками по НАТО в отношении этих самолетов. Это может предполагать создание совместного подразделения, размещенного на одной авиабазе, и сотрудничество в отдельных сферах, в частности в области закупок, внедрения, эксплуатации, технического обслуживания и подготовки.

Морские патрульные самолеты – это современные самолеты с противолодочными возможностями, способные обнаруживать и уничтожать вражеские военно-морские суда.

На днях в США заявили, что переход Гренландии под контроль Вашингтона в настоящее время будет единственным способом устранить долгосрочные риски для безопасности, связанные с этим принадлежащим Дании островом.

Правительства Дании и Гренландии категорически отвергают аннексию со стороны США. В настоящее время ведутся переговоры с администрацией Дональда Трампа с целью поиска компромисса.

Глава Объединенного арктического командования в Гренландии Сорен Андерсен заявил, что арктический остров располагает достаточным количеством баз и постоянных войск для обеспечения операций НАТО и сдерживания российских угроз.